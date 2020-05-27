Игорь Петренко показал нежное фото с молодой женой и тремя подросшими дочками

Игорь Петренко и Кристина Бродская воспитывают трех дочек: Софию-Каролину, Марию и Еву. Артисты не очень любят выставлять напоказ свою личную жизнь и тем более рассказывать про нее. Но для девочек они сделали страницу в Instagram, которую ведут весьма оригинально. У Петренко и Бродской есть собственная студия, в которой они делают стилизованные фото, которые по главам собирают в своеобразную онлайн-книгу о своей семье.

Игорь Петренко опубликовал очередную главу, показав нежное с молодой женой и тремя подросшими дочками.