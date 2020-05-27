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Игорь Петренко показал нежное фото с молодой женой и тремя подросшими дочками

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Игорь Петренко и Кристина Бродская

Фото: Starface

Актер с супругой Кристиной Бродской ведут своеобразный онлайн-дневник, который собирают по главам.

Игорь Петренко и Кристина Бродская воспитывают трех дочек: Софию-Каролину, Марию и Еву. Артисты не очень любят выставлять напоказ свою личную жизнь и тем более рассказывать про нее. Но для девочек они сделали страницу в Instagram, которую ведут весьма оригинально. У Петренко и Бродской есть собственная студия, в которой они делают стилизованные фото, которые по главам собирают в своеобразную онлайн-книгу о своей семье.

Игорь Петренко опубликовал очередную главу, показав нежное с молодой женой и тремя подросшими дочками.

«Вот оно счастье, вы заслужили его», «Прекрасное фото, сказка продолжается», «Очарование», «Чудесная фотография! Ждем новых видео!», «Какая чудесная семья! Желаю счастья, здоровья и процветания!», — написали Игорю и Кристине в комментариях.

Напомним, что у 42-летнего Петренко есть еще двое сыновей от Екатерины Климовой — Матвей и Корней.

Фото и видео: Instagram, Starface

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