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Игорь Петренко и его молодая жена показали подросших дочек

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Кристина и Игорь Петренко
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40-летний Игорь Петренко и его 27-летняя супруга Кристина стараются не афишировать семейную жизнь, но недавно они сделали исключение.

Игорь и Кристина Петренко ведут тихий и спокойный образ жизни, очень редко выходя вместе в свет и не показывая своих дочерей поклонникам. Однако на днях в Сети появился видеоролик, посвященный грядущим выборам президента России, в котором снялись супруги вместе с малышками.

В этом видео Игорь и Кристина играют с дочками, нежно их обнимают и попутно объясняют, что хотели бы, чтобы в будущем у девочек была активная гражданская позиция, поэтому они призывают россиян проголосовать за будущего президента.

Малышки выглядят невероятно милыми и хрупкими. Кажется, они одновременно похожи и на маму, и на папу. Пока известно только имя старшей из сестер — София-Каролина.

Напомним, Игорь Петренко познакомился с молодой актрисой Кристиной Бродской через несколько месяцев после расставания с предыдущей супругой Екатериной Климовой. Но пара не спешила оформлять отношения — они поженились лишь летом 2016-го после трех лет романа. От первого брака у актера также есть двое сыновей — Матвей и Корней.

Фото: Global Look Press, Instagram

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