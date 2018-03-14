Игорь Петренко и его молодая жена показали подросших дочек
Игорь и Кристина Петренко ведут тихий и спокойный образ жизни, очень редко выходя вместе в свет и не показывая своих дочерей поклонникам. Однако на днях в Сети появился видеоролик, посвященный грядущим выборам президента России, в котором снялись супруги вместе с малышками.
В этом видео Игорь и Кристина играют с дочками, нежно их обнимают и попутно объясняют, что хотели бы, чтобы в будущем у девочек была активная гражданская позиция, поэтому они призывают россиян проголосовать за будущего президента.
Малышки выглядят невероятно милыми и хрупкими. Кажется, они одновременно похожи и на маму, и на папу. Пока известно только имя старшей из сестер — София-Каролина.
Напомним, Игорь Петренко познакомился с молодой актрисой Кристиной Бродской через несколько месяцев после расставания с предыдущей супругой Екатериной Климовой. Но пара не спешила оформлять отношения — они поженились лишь летом 2016-го после трех лет романа. От первого брака у актера также есть двое сыновей — Матвей и Корней.
Фото: Global Look Press, Instagram