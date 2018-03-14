Игорь Петренко и его молодая жена показали подросших дочек

Игорь и Кристина Петренко ведут тихий и спокойный образ жизни, очень редко выходя вместе в свет и не показывая своих дочерей поклонникам. Однако на днях в Сети появился видеоролик, посвященный грядущим выборам президента России, в котором снялись супруги вместе с малышками.

В этом видео Игорь и Кристина играют с дочками, нежно их обнимают и попутно объясняют, что хотели бы, чтобы в будущем у девочек была активная гражданская позиция, поэтому они призывают россиян проголосовать за будущего президента.