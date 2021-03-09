Игорь Николаев впервые откровенно рассказал о тяжелой болезни Игоря Крутого

Музыканты вместе прошли через разные испытания, одно из них связано с операцией Крутого, которая обернулась для него тяжелыми последствиями.

Николаев приехал в свое время в Москву из маленького городка на Сахалине, а Крутой - из небольшого населенного пункта на Украине. По словам исполнителя, у обоих было провинциальное, «похожее начало». «У него рано ушел отец от онкологии и осталась мама, которая слава Богу до сих пор жива и здорова. И у меня отец рано ушел и осталась мама, которая до сих пор жива и здорова», - перечислил он. Николаев добавил, что обеих женщин зовут Светлана, и они дружат.