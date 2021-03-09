Игорь Николаев впервые откровенно рассказал о тяжелой болезни Игоря Крутого
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music
Музыканты вместе прошли через разные испытания, одно из них связано с операцией Крутого, которая обернулась для него тяжелыми последствиями.
Николаев приехал в свое время в Москву из маленького городка на Сахалине, а Крутой - из небольшого населенного пункта на Украине. По словам исполнителя, у обоих было провинциальное, «похожее начало». «У него рано ушел отец от онкологии и осталась мама, которая слава Богу до сих пор жива и здорова. И у меня отец рано ушел и осталась мама, которая до сих пор жива и здорова», - перечислил он. Николаев добавил, что обеих женщин зовут Светлана, и они дружат.
В репертуаре Игоря Николаева есть песня «Моя друг», написанная в соавторстве с Крутым в самый тяжелый период жизни композитора. Крутому сделали сложную операцию по удалению новообразования в поджелудочной железе. При отсутствии лечения оно могло привести к тяжелым последствиям и даже к смерти.
Близкие и сейчас помнят, как Крутой выглядел после вмешательства. Так как хирургическое вмешательство прошло не очень хорошо, были последствия. Обессиленный Крутой при виде Николаева встал с кровати и решил показать ему новую мелодию. «Я не представлял, как он встанет и пойдет вообще. И когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию», - уточнил Николаев в разговоре с журналистом ТВЦ.
Фото: Instagram/@igor_nikolaev_music
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!