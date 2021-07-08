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Игорь Николаев рассказал, что борьба с коронавирусом далась ему непросто

Ранее поклонники отмечали, что после перенесенной болезни музыкант и композитор выглядит уставшим.
Игорь Николаев рассказал, что борьба с коронавирусом далась ему непросто

Игорь Николаев перенес коронавирус – и сразу после этого поклонники начали отмечать, что он выглядит уставшим.

В беседе с изданием «7 дней» он отметил, что справиться с коронавирусом было очень непросто. Напомним, коронавирусом Николаев заразился одним из первых среди звезд российского шоу-бизнеса.

Интересно, что диагноз коронавирус ему тогда так и не поставили. В больнице Николаеву диагностировали двустороннюю пневмонию.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Николаев с женой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Я оказался в «авангарде» – вместе с Левой Лещенко и Надей Бабкиной. Мы были как первопроходцы, как первые космонавты, которые улетели в нечто неведомое – не в космос, а в ковид», – рассказал он.

«У меня не было проблем с дыханием, и я не понимал, почему врачи все время спрашивают: «Как дышится?» Самые неприятные симптомы – перепады температуры: то очень высокая, то очень низкая. И мерзковатая погода за окнами не радовала – то поземка, то мокрый снег. Но депрессии у меня не было, хотя я и лежал с двумя катетерами в венах»,

Кроме того, на него давил высокий информационный шум в связи с этим.

«Никогда в жизни столько не видел себя на экране, даже устал от этого. Хотя Леву и Надю не меньше показывали. Вся наша троица была «весь вечер на манеже»...», – признался он.

Сейчас Николаев по-прежнему восстанавливается от коронавируса и проводит много времени со своей семьей.

Фото: Global Look Press

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