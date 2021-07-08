Игорь Николаев рассказал, что борьба с коронавирусом далась ему непросто

«У меня не было проблем с дыханием, и я не понимал, почему врачи все время спрашивают: «Как дышится?» Самые неприятные симптомы – перепады температуры: то очень высокая, то очень низкая. И мерзковатая погода за окнами не радовала – то поземка, то мокрый снег. Но депрессии у меня не было, хотя я и лежал с двумя катетерами в венах»,

Кроме того, на него давил высокий информационный шум в связи с этим.

«Никогда в жизни столько не видел себя на экране, даже устал от этого. Хотя Леву и Надю не меньше показывали. Вся наша троица была «весь вечер на манеже»...», – признался он.

Сейчас Николаев по-прежнему восстанавливается от коронавируса и проводит много времени со своей семьей.