Подписчики Игоря Николаева раскритиковали творческие эксперименты Юлии Проскуряковой.

«Ну вот, теперь понятно, зачем Юля поступила в ГИТИС: сочинила и записала песню, сколотила съемочную группу единомышленников из однокурсников, — и вот, пожалуйста, плод их совместного творчества, который я, так же как и вы, увидел только в "Инстаграме"!) Поэтому мне остается только лайкнуть и репостнуть!) Ну и, конечно, мы с Никой хотим пожелать нашей мамочке Юлечке успехов в учебе и в творчестве», — написал Игорь Николаев в своем блоге.

«Юлечка такая молодец, такая умница, клип просто потрясающий, супер. Отлично. Браво, все очень здорово получилось», «Классная песня, исполнение! Есть в ней изюминка! А клип прикольный», «Отличная работа! Поздравляю», «Дальнейших творческих успехов», — пишут поклонники творческой семьи.

Однако не все подписчики музыканта оценили клип. «А мне не понравился. Как-то несерьезно для нее все это, такая песня и клип пользовались бы популярностью лет так 15 назад. При всем уважении к вам, Игорь, и к Юлии», «Может, лучше Вы, Маэстро, будете ей писать? После Ваших текстов — это кровь из ушей», «Мне кажется клип кощунственным хоть и священник католический, но бить по голове Библией или другой церковной книгой с крестом как-то не совсем. А вообще я люблю песни Юлии», «Бред! Особенно эпизод в церкви((( особенно удивительно это — вы же так относитесь к церкви, Всевышнему((( ужас», «Бессмысленная песня с намеком на разврат да и еще на фоне собора, что тут лайкать ?....», — критикуют они.

А вам понравился клип?

Фото: instagram