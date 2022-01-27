Задел за живое: Игорь Матвиенко высказался о пении Ольги Бузовой

Не обошел стороной скандал и композитор Игорь Матвиенко. Он дал комментарий «АиФ» и оценил набравшее популярность в сети видео, на котором Ольга Бузова без фонограммы исполняет свой хит «Без дел» на VK Fest.

Матвиенко сказал, что он слышал и хуже, отметив, что тембр голоса у Ольги все-таки приятный. Композитор уточнил, что многие звезды будут звучать плохо, если оставить только запись с микрофона, а убрать фонограмму.

«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а потом убрать «фанеру» и послушать один голос, будет примерно то же самое или хуже. У этой хоть тембр приятный», — дал сою экспертную оценку Игорь Матвиенко.