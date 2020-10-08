Игорь Крутой впервые упомянул внебрачного сына и рассказал о скандале вокруг «Евровидения»

Игорь Крутой дал интервью «Алене, блин», в котором прозвучал и деликатный вопрос – о его внебрачном сыне.

По официальной информации, у Игоря Крутого – трое детей, уже взрослых. Две дочери – Виктория и Александра, и сын Николай. Виктория, при этом, является не родной дочерью – это ребенок от первого брака второй жены Крутого Ольги. Но он воспитал ее, как родную, и очень любит свою внучку от нее – Деми-Роуз.

Виктория пошла по стопам своего звездного папы и связала свою жизнь с музыкой. В шоу-бизнес, возможно, пойдет и Деми-Роуз.

Виктория же случайно рассказала общественности и про таинственного второго сына Крутого. Девушка выложила фото с двумя братьями, и поздравила папу.

В интервью «Алене, блин» вопрос о сыне тоже прозвучал. Игорь явно замялся – но ответил.

«Он – человек!», – заявил Крутой.

В комментариях в социальных сетях у дочери Крутого появилось много комментариев по поводу личности предполагаемого сына композитора. Подписчики считают, что он поступает совершенно верно, скрывая его, но гадают, женат ли он.

Кроме того, он высказался в интервью по поводу скандала вокруг детского «Евровидения» и своего в нем предполагаемого участия.

«Во-первых, это организованно всё. И не заставляйте меня говорить, кем это организовано. Второе, любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывают такие разговоры. Третье: я никакого отношения к «Евровидению» детскому не имею. Это принципиальная моя позиция. Я не садился в жюри», — заявил Крутой.

Сам композитор считает, что дети звездных родителей на сцену выходить не должны, поэтому сам никогда не стремился ввести своих детей и внуков в шоу-бизнес. Однако он отмечает, что у всех есть право выбора.