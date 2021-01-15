Игорь Крутой с младшей дочерью сделали тату тайком от семьи

Игорь Крутой не скрывает, что души не чает в дочерях и внучках и исполняет все их просьбы. Композитор опубликовал видео в Indtagram и рассказал, что решился на необычный для себя шаг по просьбе младшей дочери Александры.

«Сегодня, дорогие подписчики, представляю вашему вниманию совершенно непедагогичный репортаж... По огромной просьбе Сашки, мы тайком от всех членов нашей семьи сделали себе татуировки. Теперь на внутренней стороне ее пальца — день, месяц и год моего рождения, а на моем — Сашкина дата. Это была такая сильная ее мечта, что даже я, ярый противник тату, сдался и мы поехали в не очень презентабельный район Майями, разыскали там фирму, специализирующуюся на рисунках по телу, о которой Сашенька заранее навела справки. В центре зала, в котором нам предстояло делать тату, стоял старый «Кадиллак» без стекол и колес, а концентрация запаха травы в воздухе позволяла "повесить" топор, что придавало всему процессу страшнейшую креативность... Так что из-за моей младшенькой я пустился во все тяжкие, рискуя получить жесткие нарекания не только от подписчиков нашего салона, но и от Олюшки, что, в общем-то, уже и произошло... Зато Сашка ходит с торжественным видом, считая, что мы с ней породнились на каком-то новом уровне... Демонстрируем на ваш суд наши татушки, в надежде на снисхождение и не очень большую критику моего отцовского поступка...», — душевно рассказал маэстро о своих приключениях.