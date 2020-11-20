Игорь Крутой показал трогательное видео с красоткой-дочкой и милой внучкой: «Какой же вы классный отец»
Фото: Starface
Игорь Крутой опубликовал в Instagram счастливое и трогательное видео с дочерью Сашей и внучкой Деми. Композитор рассказал, что примчался в Майами по первому же настоятельному требованию семьи, которая соскучилась по нему.
«На свой страх и риск, посреди всего предновогоднего съемочного сумасшествия, сел в самолет и улетел в Майами, по безапелляционному требованию моих девчонок... В Москве многое успел и сделал... Что не успел — рояль есть, телефон есть, мозги пока на месте, порох в пороховницах достаточно сухой! Все доделаю: и премьеру с Димашем (постараюсь две), и клип, и "Песню года", снимусь в ней, а также в "огоньках", на премии "Виктория", в "Что? Где? Когда?", у Андрюши Малахова в программе "Привет, Андрей!", посвященной "Песне года", и в "Центральном телевидении" у Вадика Такменева... В общем, раскрыл вам все секреты и планы. Не волнуйтесь, мои дорогие подписчики, и до скорой встречи...», — рассказа Игорь Крутой о своих приключениях и рабочих планах.
А пока он наслаждается отдыхом с семьей. Он также показал, какой активный образ жизни ведет его семья. В видео он продемонстрировал способности 4-летней Деми в игре в теннис.
«Какая красота! Хочу к вам», — прокомментировал Филипп Киркоров. «Будете как мама дяди Федора. "Нашу маму и тут, и там показывают"», «Вы такой классный отец и дед», «Вы весь такой внезапный, Игорь Яковлевич. Счастливого отпуска», «Как это здорово! Наконец-то у вас отдых! Пусть он будет самым теплым и приятным в кругу любимых людей!», «Семья — это наш главный вдохновитель! Тяжело жить в разлуке с любимыми», — отреагировали подписчики.
Игорь Крутой встретил свою будущую супругу Ольгу в 1994 году. Тогда она уже жила в США, где у нее был свой бизнес. Через год они поженились. И все это время семья путешествует между двумя континентами.
Фото и видео: Instagram Игоря и Ольги Крутых
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