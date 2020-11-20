Игорь Крутой показал трогательное видео с красоткой-дочкой и милой внучкой: «Какой же вы классный отец»

Игорь Крутой опубликовал в Instagram счастливое и трогательное видео с дочерью Сашей и внучкой Деми. Композитор рассказал, что примчался в Майами по первому же настоятельному требованию семьи, которая соскучилась по нему.

«На свой страх и риск, посреди всего предновогоднего съемочного сумасшествия, сел в самолет и улетел в Майами, по безапелляционному требованию моих девчонок... В Москве многое успел и сделал... Что не успел — рояль есть, телефон есть, мозги пока на месте, порох в пороховницах достаточно сухой! Все доделаю: и премьеру с Димашем (постараюсь две), и клип, и "Песню года", снимусь в ней, а также в "огоньках", на премии "Виктория", в "Что? Где? Когда?", у Андрюши Малахова в программе "Привет, Андрей!", посвященной "Песне года", и в "Центральном телевидении" у Вадика Такменева... В общем, раскрыл вам все секреты и планы. Не волнуйтесь, мои дорогие подписчики, и до скорой встречи...», — рассказа Игорь Крутой о своих приключениях и рабочих планах.

А пока он наслаждается отдыхом с семьей. Он также показал, какой активный образ жизни ведет его семья. В видео он продемонстрировал способности 4-летней Деми в игре в теннис.