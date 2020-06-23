Игорь Крутой показал милое видео, как дочери и внучки встречают его после долгой разлуки: «Он мой зайчик!»

«"Все проходит… Пройдет и это..." — сказал однажды царь Соломон... И он был прав! Вынужденная и долгая разлука с близкими подошла к концу! В последние минуты многочасового перелета я даже поймал себя на мысли, что немного волнуюсь перед встречей с моими девчонками... Почти 4 месяца в разлуке! Столько всего произошло в мире за это время! Конечно же, мыслями я в Москве, там множество дел, которые я на время оставил, но сердце мое сейчас с моей семьей! Это такое счастье, наконец-то увидеться и обнять их всех! Буду наслаждаться каждой секундой общения, а потом "снова в бой, покой нам только снится!". До скорой встречи, дорогие мои подписчики, на странице моего "Инстаграма"!», — написал Игорь Крутой в социальной сети.

«Игорь! Чуть сердце сжалось от мысли, что своих нескоро обниму. Вот оно, счастье», — написала в комментарии Лолита Милявская.

«Счастье», «Счастье оно есть. Ваша семья — это все и счастье, и радость, и волнения. Храни вас господь и ваших родных Я рада за вас, что пережили это не простое время», «Всем привет», «Вот это и есть счастье! И скоро вся жизнь восстановится!», «Все красотки», «Простое человеческое счастье — раскинутые руки родных при встрече... Это так трогает... до слез!», — написали друзья и подписчики композитора в комментариях под видео.