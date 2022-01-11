«Чуть не опоздали на свою же роспись!» Игорь Крутой поделился подробностями о своей свадьбе в Нью-Йорке

Отметили годовщину Игорь и Ольга на Карибах. Как написал композитор у себя в Instagram-аккаунте, разместив видео их романтического танца с женой: «Пролетели эти 24 года как один день, и, находясь сейчас на Карибах, отметили эту дату втроем: Сашенька — оператор съемки и мы — будущие участники «Танцев со звездами»! Жизнь продолжается, и это не мы, а наши дети и внуки повзрослели еще на один год».

Напомним, что Ольга Крутая — вторая жена композитора. У супругов есть общая дочь Александра, которая родилась в 2003 году в США. От первого брака у Крутого есть сын Николай, а у Ольги дочь Виктория, которой композитор дал свою фамилию.