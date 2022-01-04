Игорь Крутой назвал сына Наташи Королевой бездарным
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @koroleva__star
Композитор Игорь Крутой не смог поставить дуэту высокий балл, аргументировав свое решение тем, что сын пока не дотягивает по уровню до мамы. До Крутого судьи не раз отмечали, что Наташа Королева по энергетике в несколько раз превосходит Архипа, а тот, в свою очередь, выглядит на сцене слишком зажатым.
«Наташа всегда была замечательной артисткой, не только на сцене, но и в быту, на всяких днях рождениях. Она вся искрилась. Насколько Архип сможет… Наташа, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка», — прокомментировал выступление Наташи с сыном Игорь Крутой.
Напомним, Архип — единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан. 19-летний звездный ребенок уже давно пытается покорять сцену, родители ему в этом потакают. Вместе с мамой юноша не только принял участие в шоу «Две звезды: отцы и дети», они также вместе ведут программу на «Муз-ТВ». Отметим, что Наташа Королева ранее была против вовлеченности наследника в шоу-бизнес, но видимо изменила свое мнение.
Ранее мы писали, что Архип во время одного из концертов на Первом канале представил свою возлюбленную, танцовщицу Мелиссу.
Фото: Instagram