Игорь Крутой назвал сына Наташи Королевой бездарным

«Наташа всегда была замечательной артисткой, не только на сцене, но и в быту, на всяких днях рождениях. Она вся искрилась. Насколько Архип сможет… Наташа, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка», — прокомментировал выступление Наташи с сыном Игорь Крутой.

Напомним, Архип — единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан. 19-летний звездный ребенок уже давно пытается покорять сцену, родители ему в этом потакают. Вместе с мамой юноша не только принял участие в шоу «Две звезды: отцы и дети», они также вместе ведут программу на «Муз-ТВ». Отметим, что Наташа Королева ранее была против вовлеченности наследника в шоу-бизнес, но видимо изменила свое мнение.

Ранее мы писали, что Архип во время одного из концертов на Первом канале представил свою возлюбленную, танцовщицу Мелиссу.