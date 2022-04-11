Игорь Корнелюк вспомнил, как тяжело муж Людмилы Сенчиной переносил кончину любимой

Последние годы жизни Людмила Сенчина проводила на даче, куда Корнелюк часто приезжал в гости. За хозяйством певице помогал следить любимый супруг Владимир. «Вова был для нее и директор, и друг, и музыкант, и супруг», — рассказывает Корнелюк.

Когда артистка узнала об онкологии, то решила никому не говорить. В курсе были только самые близкие. Друзья Людмилы вспоминают, как на последние концерты она выходила в пышных платьях, чтобы скрыть катетеры.

В январе 2018 года Сенчина скончалась. После похорон муж исполнительницы хита «Хоть поверьте, хоть проверьте» впал в глубокую депрессию. «Вова лежал дома... Это было безумие. Он ведь жил ради нее», — вспоминает Корнелюк в программе «Закопали и забыли». Три года Владимир не могу прийти в себя. У него не было сил даже установить памятник Людмиле. Лишь спустя несколько лет после смерти звезды на кладбище появилось надгробие. Туда часто приходят поклонники Сенчиной и приносят свежие цветы.