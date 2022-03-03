Игорь Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем: «Я долго не проживу»

В прошлом году музыканту исполнилось 59 лет. К этому возрасту у Игоря Корнелюка начались серьезные проблемы со здоровьем, о которых он рассказал «Пятому каналу». Как оказалось, артиста мучает ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, стенокардия и побочные эффекты после перенесенного ковида. «Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка да резиновая женщина и вот этот весь путь», — печально добавил Корнелюк.

Медики прописали музыканту строгую диету и рекомендовали отказаться от употребления спиртного. По словам артиста, после многочисленных запретов он похудел на 20 килограммов. «Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является тем способом расслабиться. Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», — объяснил автор хита «Город, которого нет».

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, музыкант продолжает работать, а все свободное время проводит с женой. Марина Корнелюк, помимо роли любящей супруги, исполняет обязанности концертного директора Игоря. Напомним, что супруги вместе с 1982 года.