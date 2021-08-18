Игорь Филиппов рассказал, как объяснил жене слухи о романе с Лидией Вележевой

Например, он объяснил жене, что не нужно ревновать его во время постельных сцен. В его карьере был инцидент, когда такие съемки вышли очень правдоподобными — тогда все заговорили о его романе с Лидией Вележевой, которого не было.

«Я спокойно разговаривал с женой Юлией на эту тему. У меня было очень много подобных историй за всю карьеру — постельных сцен, поцелуев. Это же моя профессия, надо делать все искренне. Сейчас я бы по-другому сыграл свою роль в мелодраме. Тогда у меня просто не имелось достаточно опыта», — объяснил он.

Впрочем, на его долю пришлись сплетни и похуже, когда его обвинили в изнасиловании.

«Мне пришлось прийти на "Первый канал", чтобы развеять этот миф. Вероника лжет. Я никогда не ложился с этой барышней в койку», — прокомментировал он эту ситуацию.