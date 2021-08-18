Игорь Филиппов рассказал, как объяснил жене слухи о романе с Лидией Вележевой
Актер Игорь Филиппов в беседе с Борисом Корчевниковым в шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказал, что находится в разлуке с любимой женой Юлией, которая живет в Риге — там находятся ее близкие и семейный бизнес.
«Люди скучают, когда их разделяют. Я из-за этого переживал. И даже было время, что стал выпивать», — заявил он.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @igorfilippov_
Называть это злоупотреблением он, однако, не стал.
«Это не называется запоем. Но, видимо, очень большая душевная нагрузка, когда не видишь близких людей», — отметил он.
Он признался, что с женой у него полная гармония и взаимопонимание. Даже в самых деликатных ситуациях они легко находят решение с помощью простого диалога.
Например, он объяснил жене, что не нужно ревновать его во время постельных сцен. В его карьере был инцидент, когда такие съемки вышли очень правдоподобными — тогда все заговорили о его романе с Лидией Вележевой, которого не было.
«Я спокойно разговаривал с женой Юлией на эту тему. У меня было очень много подобных историй за всю карьеру — постельных сцен, поцелуев. Это же моя профессия, надо делать все искренне. Сейчас я бы по-другому сыграл свою роль в мелодраме. Тогда у меня просто не имелось достаточно опыта», — объяснил он.
Впрочем, на его долю пришлись сплетни и похуже, когда его обвинили в изнасиловании.
«Мне пришлось прийти на "Первый канал", чтобы развеять этот миф. Вероника лжет. Я никогда не ложился с этой барышней в койку», — прокомментировал он эту ситуацию.
Фото: Instagram Игоря Филиппова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!