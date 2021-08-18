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Игорь Филиппов рассказал, как объяснил жене слухи о романе с Лидией Вележевой

Актер рассказал, что из-за пандемии вынужден жить в разлуке с любимой женой и семьей, поскольку супруга находится в Риге. Он добавил, что очень переживал из-за этого — настолько, что иногда начал даже выпивать. Актер, однако, отмечает, что алкоголем не злоупотреблял.
Игорь Филиппов рассказал, как объяснил жене слухи о романе с Лидией Вележевой

Актер Игорь Филиппов в беседе с Борисом Корчевниковым в шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказал, что находится в разлуке с любимой женой Юлией, которая живет в Риге — там находятся ее близкие и семейный бизнес.

«Люди скучают, когда их разделяют. Я из-за этого переживал. И даже было время, что стал выпивать», — заявил он.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Филиппов на Черном море

Фото: @igorfilippov_

Называть это злоупотреблением он, однако, не стал.

«Это не называется запоем. Но, видимо, очень большая душевная нагрузка, когда не видишь близких людей», — отметил он.

Он признался, что с женой у него полная гармония и взаимопонимание. Даже в самых деликатных ситуациях они легко находят решение с помощью простого диалога.

Например, он объяснил жене, что не нужно ревновать его во время постельных сцен. В его карьере был инцидент, когда такие съемки вышли очень правдоподобными — тогда все заговорили о его романе с Лидией Вележевой, которого не было.

«Я спокойно разговаривал с женой Юлией на эту тему. У меня было очень много подобных историй за всю карьеру — постельных сцен, поцелуев. Это же моя профессия, надо делать все искренне. Сейчас я бы по-другому сыграл свою роль в мелодраме. Тогда у меня просто не имелось достаточно опыта», — объяснил он.

Впрочем, на его долю пришлись сплетни и похуже, когда его обвинили в изнасиловании.

«Мне пришлось прийти на "Первый канал", чтобы развеять этот миф. Вероника лжет. Я никогда не ложился с этой барышней в койку», — прокомментировал он эту ситуацию.

Фото: Instagram Игоря Филиппова

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