Иеромонах Фотий о травле после «Голоса»: «Свои же православные клевали»
Фото: @photymochalov / Instagram
Священнослужитель в интервью YouTube-шоу «Хочу с…» Ксане Сергиенко признался, что проект стал для него отличной школой, где он не только вырос в творческом плане, но и приобрел друзей: «Я, конечно, следил за собой внутренне, чтобы не зазвездиться. Наверняка, эти сердечные движения у меня присутствовали. Приятно же, когда тебя видят на улице, фотографируются. Даже в маске меня все равно узнают. Это приятно. Слава Богу, не забыли».
Победитель шоу также рассказал: «Я был готов ко всему. Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: «Я был изначально против. Говорю вам честно, не скрывая». Но я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они тоже правы. Да, это нечто нестандартное, нетрадиционное, но нисколько не умоляющее статус священства».
Фото: @photymochalov / Instagram
35-летний иеромонах добавил, что собратья позитивно отнеслись к его сценической деятельности. Но Фотию приходилось сталкиваться с открытой неприязнью: «Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике».
Фото: @photymochalov / Instagram
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