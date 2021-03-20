Иеромонах Фотий о травле после «Голоса»: «Свои же православные клевали»

Священнослужитель в интервью YouTube-шоу «Хочу с…» Ксане Сергиенко признался, что проект стал для него отличной школой, где он не только вырос в творческом плане, но и приобрел друзей: «Я, конечно, следил за собой внутренне, чтобы не зазвездиться. Наверняка, эти сердечные движения у меня присутствовали. Приятно же, когда тебя видят на улице, фотографируются. Даже в маске меня все равно узнают. Это приятно. Слава Богу, не забыли».

Победитель шоу также рассказал: «Я был готов ко всему. Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: «Я был изначально против. Говорю вам честно, не скрывая». Но я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они тоже правы. Да, это нечто нестандартное, нетрадиционное, но нисколько не умоляющее статус священства».