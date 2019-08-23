Идеальный пресс, бесконечные ноги: экс-возлюбленная Николая Баскова в ярком бикини похвасталась шикарной фигурой

Бывшая возлюбленная Николая Баскова улетела отдыхать на морское побережье. Там Софи Кальчева устраивает фотосессии, результатами которых делится с подписчиками.
Одна из фотографий 38-летней красавицы взбудоражила ее подписчиков. Софи похвасталась идеальной фигурой с отличным прессом и стройными ногами.
«Фигура отпад!!! Красотка!!!», «Вот это тело», «Любуюсь твоей Красотой, Сонечка, фигурка Супер», «богиня отличная отдыха», - забросали Кальчеву комплиментами (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Софи состояла в отношениях с Николаем Басковым три года. Она рассказывала, что с его легкой руки осуществила свою детскую мечту петь. Причиной расставания Кальчева назвала несхожесть характеров. «Я более домашний человек, чем Коля. Он сегодня с одной ведет концерт, завтра с другой обнимается. А я все время ждала его дома. Ему больше подойдет девушка с другим характером», - призналась Софи Кальчева.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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