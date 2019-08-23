Идеальный пресс, бесконечные ноги: экс-возлюбленная Николая Баскова в ярком бикини похвасталась шикарной фигурой

Напомним, Софи состояла в отношениях с Николаем Басковым три года. Она рассказывала, что с его легкой руки осуществила свою детскую мечту петь. Причиной расставания Кальчева назвала несхожесть характеров. «Я более домашний человек, чем Коля. Он сегодня с одной ведет концерт, завтра с другой обнимается. А я все время ждала его дома. Ему больше подойдет девушка с другим характером», - призналась Софи Кальчева.