Экс-солистка группы «ВИА Гра» и «Мисс Россия — 2006» дала откровенное интервью, в котором рассказала, каким должен быть мужчина и как сохранить счастливые отношения.

Некоторое время назад экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова выпустила дебютный альбом «Лабиринт». Певица дала откровенное интервью порталу WMJ.ru, в котором рассказала, кто ее вдохновил на создание такого чувственного и полного романтики альбома. Эффектная блондинка признается, что творческий процесс — верный спутник ее жизни. Сейчас певица активно готовит большое концертное шоу в поддержку сольного альбома, рисует эскизы нарядов. Возлюбленный артистки поддерживает ее во всех начинаниях. «Личная жизнь ведь тоже творческий процесс, в котором важно вдохновлять друг друга, гибко мыслить и тонко чувствовать», — отмечает Татьяна.

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) Ноя 14 2017 в 11:00 PST

Говоря об идеальном мужчине, певица иронизирует: «Идеальный мужчина не пьет, не курит, не играет на скачках, никогда не спорит и… не существует». Тем не менее, среди важнейших мужских качеств Татьяна отмечает верность. Причем не только своей второй половинке, но и своим принципам. По мнению певицы, необходимо принимать мужчину со всеми его недостатками: «Если он по-настоящему любит и уважает свою женщину, можно закрыть глаза на многие недостатки». При этом, Татьяна признается, что меняла себя ради любимого человека, поскольку в отношениях хочется становиться совершеннее.

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) Ноя 13 2017 в 2:07 PST