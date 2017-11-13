«Идеального мужчины не существует»: Татьяна Котова поделилась секретом гармонии в отношениях
Некоторое время назад экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова выпустила дебютный альбом «Лабиринт». Певица дала откровенное интервью порталу WMJ.ru, в котором рассказала, кто ее вдохновил на создание такого чувственного и полного романтики альбома.
Эффектная блондинка признается, что творческий процесс — верный спутник ее жизни. Сейчас певица активно готовит большое концертное шоу в поддержку сольного альбома, рисует эскизы нарядов. Возлюбленный артистки поддерживает ее во всех начинаниях. «Личная жизнь ведь тоже творческий процесс, в котором важно вдохновлять друг друга, гибко мыслить и тонко чувствовать», — отмечает Татьяна.
Говоря об идеальном мужчине, певица иронизирует: «Идеальный мужчина не пьет, не курит, не играет на скачках, никогда не спорит и… не существует». Тем не менее, среди важнейших мужских качеств Татьяна отмечает верность. Причем не только своей второй половинке, но и своим принципам.
По мнению певицы, необходимо принимать мужчину со всеми его недостатками: «Если он по-настоящему любит и уважает свою женщину, можно закрыть глаза на многие недостатки». При этом, Татьяна признается, что меняла себя ради любимого человека, поскольку в отношениях хочется становиться совершеннее.
В качестве достойного примера мужчины певица называет своего отца: «Он умеет принимать решения и брать ответственность за свою семью, поэтому я искренне считаю, что в паре главный мужчина. Если женщина за все отвечает, а он лежит на диване и смотрит в потолок, то к чему вся эта драма?»
Татьяна уверена, что секрет счастливых и гармоничных отношений прост — важно поддерживать начинания друг друга и вдохновлять на жизнь, работу и творчество. «Создавать в доме тепло и уют, чтобы двоим было приятно возвращаться туда после тяжелого дня и чувствовать себя комфортно. Ну и самый главный секрет — любить и радовать друг друга», — цитирует артистку WMJ.ru.
А вы согласны с певицей?
Фото: instagram