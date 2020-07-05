Идеальное тело: Елена Летучая показала подписчикам безупречные формы

Под фото Елена поделилась с подписчиками несколькими историями о своей жизни. Например, Летучая рассказала, как заработала свои первые деньги. По словам звезды она занималась уборкой в строительной лаборатории отца и первую зарплату потратила на подарки родителям. Также телеведущая рассказала, как впервые вышла на сцену и поняла, что выступления перед публикой - это ее.

«🎤Мой первых выход на сцену произошел, когда я училась в Благовещенском финансово-экономическом колледже и меня от группы, в которой я училась, выдвинули на конкурс красоты. Было волнительно выступать на сцене перед сокурсниками и сокурсницами. Тогда была очень популярна Линда с песней «Мало огня». На финальном выступлении я ее переделала : «Мало-мало-мало-мало-мало ума! Я хочу еще немного больше! …» и приплясывала как Линда. Моя мама была в зале и впервые увидела меня на сцене, тогда она сказала: Я удивлена тем, как ты легко держишься на сцене, это точно твое . Очень приятно вспоминать сейчас эту историю, тогда я была поклонницей творчества Линды, а когда я вела Ревизорро, она была моей поклонницей. Вот как бывает❤️», - написала Елена.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)