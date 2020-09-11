Идеальное декольте, плавные изгибы: Пелагея показала точеную фигуру на фото с отдыха

«Какое счастье, что вы есть друг у друга», «Какие же вы чудесные с Тасей, а третья фотография — просто бомба, вы невероятная красотка», «Лапочка какая», «Девочки, какие же вы красотки», «Какая прелесть-то! Храните эти счастливые моменты в себе каждую секунду. Все обязательно всегда будет хорошо!», «Как же я вас обожаю, девочки», «Я, может, скажу не совсем типичный комплимент, но... Какой подъем красивый у стопы, практически балетный. С детства очень люблю балет, невольно подмечаю такие вещи», «Полечка, как же я вас люблю! Какие Вы с Тасей очаровательные», «Поля, какая же у вас красивая фигура — идеальная», — осыпали Пелагею и ее дочь комплиментами.

Пелагея после непростого расставания с мужем, который ушел к любовнице, стала чаще демонстрировать фигуру, чего раньше она себе не позволяла.

О том, как проходит бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина, можно прочитать на сайте Passion.ru.