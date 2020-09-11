Идеальное декольте, плавные изгибы: Пелагея показала точеную фигуру на фото с отдыха
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея с дочерью Тасей насладились отдыхом на море и уже вернулись домой. Артистка вновь начинает гастролировать. В Instagram певицы появились очередные фото с отпуска, которые пришлись ее поклонникам по душе. На них похорошевшая после ухода от мужа Пелагея позирует в обтягивающей черной одежде, демонстрируя идеальное декольте и плавные изгибы. Также в микроблоге певицы появилось нежное фото с дочкой и снимок милашки Таси (листайте галерею).
«Какое счастье, что вы есть друг у друга», «Какие же вы чудесные с Тасей, а третья фотография — просто бомба, вы невероятная красотка», «Лапочка какая», «Девочки, какие же вы красотки», «Какая прелесть-то! Храните эти счастливые моменты в себе каждую секунду. Все обязательно всегда будет хорошо!», «Как же я вас обожаю, девочки», «Я, может, скажу не совсем типичный комплимент, но... Какой подъем красивый у стопы, практически балетный. С детства очень люблю балет, невольно подмечаю такие вещи», «Полечка, как же я вас люблю! Какие Вы с Тасей очаровательные», «Поля, какая же у вас красивая фигура — идеальная», — осыпали Пелагею и ее дочь комплиментами.
Пелагея после непростого расставания с мужем, который ушел к любовнице, стала чаще демонстрировать фигуру, чего раньше она себе не позволяла.
О том, как проходит бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина, можно прочитать на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Пелагеи и Ивана Телегина
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