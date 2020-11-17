«Идеальная женщина»: Елена Подкаминская примерила шикарные наряды для фотосессии

«Да, интервальное голодание мне определенно по душе! Ещё больше легкости и радости в теле. Особенно на примерках платья для Дюймовочек снова можно рассматривать! И не обязательно работать на вдохе. Дело за спортом! Ещё немного, и доберусь же!», — написала Подкаминская.

Поклонники Елены пришли в восторг от ее образов:

«Прямо российская Джессика Паркер! Обожаю! Обоих! Красотки!», «Господи, какая же ты классная!», «Прекрасная Елена!», «Вы великолепны всегда!», «Какая же вы эффектная и яркая», «Красный Вам к лицу!», «Как можно быть такой великолепной. Вы настоящая».