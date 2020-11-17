«Идеальная женщина»: Елена Подкаминская примерила шикарные наряды для фотосессии
Фото: www.instagram.com/podkaminskaya_official/
Елена Подкаминская показала кадры с одной из своих фотосессий – для нее актриса примерила сразу несколько шикарных нарядов и показала, как она может перевоплощаться.
На первый кадрах Елена появилась в ярком красном мини-платье с рукавами-фонариками и белым воротничком. Далее актриса примерила шифоновое ярусное платье глубокого лилового оттенка с большим белым цветом у груди. Следом идет лаконичное темно-зеленое закрытое платье, которое Подкаминская надела с серыми сапожками. Завершает фотосессию стильный ярко-красный брючный костюм с крупной золотой брошью, в сочетании с таким же красным пальто.
«Да, интервальное голодание мне определенно по душе! Ещё больше легкости и радости в теле. Особенно на примерках платья для Дюймовочек снова можно рассматривать! И не обязательно работать на вдохе. Дело за спортом! Ещё немного, и доберусь же!», — написала Подкаминская.
Поклонники Елены пришли в восторг от ее образов:
«Прямо российская Джессика Паркер! Обожаю! Обоих! Красотки!», «Господи, какая же ты классная!», «Прекрасная Елена!», «Вы великолепны всегда!», «Какая же вы эффектная и яркая», «Красный Вам к лицу!», «Как можно быть такой великолепной. Вы настоящая».
Фото и видео: Instagram Елены Подкаминской
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