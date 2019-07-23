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«Идеальная»: Светлана Лобода позировала на яхте с 8-летней дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода отдыхает, но с телефоно не расстается

Фото: Instagram
Артистка отдыхает с семьей на море.

Светлана Лобода порадовала поклонников новыми снимками с 8-летней дочерью Евангелиной. Мать с дочерью фотографировались на носу яхты. Стройная и подтянутая певица выглядела счастливой, держа за руку Еву.

«Доброе утро. Посылаем вам лучи солнца», - подписала фото Лобода.

Светлана и Ева

Фото: Instagram

«Идеальная», «Фото – огонь», «Такие классотки», «Какая искренняя радость!», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Светлана также показала, какой ее видит в объективе дочь: артистка позировала Еве.

Светлана Лобода отдыхает с семьей и друзьями на яхте, где все наслаждаются солнцем, морем и устраивают веселые танцы. Один из них в исполнении Евангелины засняла сама Светлана. За кадром слышен ее задорный смех.

Напомним, у Лободы есть еще одна дочь – Тильда, которой недавно исполнился год.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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