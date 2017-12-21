Идеальная семья! Подросший сын Подольской и Преснякова появился на обложке журнала с родителями
Совсем скоро вся наша страна будет отмечать главный праздник года. Традиционно он считается семейным: все собираются вместе, чтобы проститься с уходящим годом и встретить новый. На днях семейство Натальи Подольской и Владимира Преснякова посетило одну из столичных фотостудий, чтобы украсить собой обложку журнала «ОК!».
«Мы всей семьей поздравляем Вас с Новым годом!», — написала Наталья в блоге.
«Самая красивая семья!!!», «Владимир похож на этом фото на Шурика из "Приключения Шурика"», «Владимир явно помолодел с Вами, Наталья», «Очень красивая семья. Никак не могла понять на этой фото, кого мне напоминает Наташа, и вот точно: Милен Фармер», «Какие вы классные!!! Счастья вам!!!», «Ну вот сразу же видно: счастливая и друг друга обожаемая семья», «Обожаю вас! Пример всему шоу бизнесу», — пишут восхищенные поклонники.
Особенно им понравился подросший наследник семейства: «Очень красивая пара,,,, миленький сыночек!!!!», «Тема нереальный малыш», «Хорошенький мальчик», «Сынок прелесть!!!», «Сыночек красавчик».
«Наташа, родите себе девочку, чтобы была похожа только на вас», — просят фанаты. Слухи о беременности Подольской возникают с завидной регулярностью, но артистка упорно их опровергает.
Фото: instagram