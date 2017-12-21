Семейство Владимира Преснякова украсило обложку глянцевого журнала.

Совсем скоро вся наша страна будет отмечать главный праздник года. Традиционно он считается семейным: все собираются вместе, чтобы проститься с уходящим годом и встретить новый. На днях семейство Натальи Подольской и Владимира Преснякова посетило одну из столичных фотостудий, чтобы украсить собой обложку журнала «ОК!».

«Мы всей семьей поздравляем Вас с Новым годом!», — написала Наталья в блоге.