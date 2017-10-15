Идеальная пара? Нумеролог проанализировала отношения Софи Тернер и Джо Джонаса
21-летняя Софи Тернер стала вмиг популярна благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Рыжеволосая героиня нашумевшего сериала вызывает сочувствие и жалость нескладывающимися отношениями с противоположным полом, а вот в жизни Софи все намного лучше. В середине октября стало известно, что бойфренд актрисы 28-летний певец Джо Джонас сделал ей предложение, и она ответила согласием. Нумеролог Ольга Перцева эксклюзивно для WMJ.ru проанализировала эти отношения.
По словам специалиста, Софи и Джо идеально дополняют друг друга. Знаменитости относятся к одному типу восприятия, поэтому их «языки любви» совпадают. Энергетически Софи превосходит Джо, однако с появлением актрисы в его жизни начался этап, который станет одним из самых успешных.
Джо — настоящий мужчина, готовый взять многие трудности любимой на себя. Рядом с ним Софи не боится показаться слабой и попросить о помощи. При этом Ольга отмечает, что вместе молодые люди способны добиться многого. Кроме того, нумеролог уверена, что у пары хорошие перспективы для брака и долгих лет вместе, однако Софи еще не скоро захочет стать матерью, но когда это случится, Джо будет отличным отцом.
Фото: globallookpress