Не так давно стало известно о помолвке молодой актрисы и музыканта.

21-летняя Софи Тернер стала вмиг популярна благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Рыжеволосая героиня нашумевшего сериала вызывает сочувствие и жалость нескладывающимися отношениями с противоположным полом, а вот в жизни Софи все намного лучше. В середине октября стало известно, что бойфренд актрисы 28-летний певец Джо Джонас сделал ей предложение, и она ответила согласием. Нумеролог Ольга Перцева эксклюзивно для WMJ.ru проанализировала эти отношения.

Публикация от Sophie Turner (@sophiet) Окт 15 2017 в 10:39 PDT

По словам специалиста, Софи и Джо идеально дополняют друг друга. Знаменитости относятся к одному типу восприятия, поэтому их «языки любви» совпадают. Энергетически Софи превосходит Джо, однако с появлением актрисы в его жизни начался этап, который станет одним из самых успешных.

Джо Джонас и Софи Тернер