Идеальная фигура и красивое белье: 51-летняя Бледанс показала смелое фото и раскрыла секреты похудения

«Для меня это первый подобный опыт, поскольку я решила пойти на этот эксперимент, понимая, что нужно просто на время заглушить чувство голода. Мы все переедаем на стрессе, это факт. Я знаю многих людей с такими же проблемами. Вообще, если какие- то проблемы со здоровьем, нужно всегда консультироваться только с врачами. Я обожаю спорт и всегда им занималась, слежу за здоровьем, внешним видом и, конечно, за своим весом. И при этом я могу себя позволить и вкусняшки иногда. Еда должна быть правильной и вкусной и приносить удовольствие. Вот сегодня мой завтрак выглядит так: стакан воды, овсянка и фрукты, даже могу себе и кусочек шоколада позволить», — поделилась своим опытом Эвелина.

«Какая вы красивая. Обожаю вас. Счастья вам и вашему лапочке-сыночку», «Я в таких случаях говорю: "Завидуйте молча"», «Какая красота нереальная», «Такое ощущение, что вы про меня написали», «Прекрасное фото! И мир вокруг к вам хорошо относится в основном, а остальные пусть живут своей жизнью! Очень понравилось выражение "Лучше съесть лишний кусочек, чем есть друг друга". Спасибо!», — поддержали Бледанс подписчики.