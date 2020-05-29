Идеальная фигура и красивое белье: 51-летняя Бледанс показала смелое фото и раскрыла секреты похудения
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Несколько дней назад в прямом эфире в Instagram 51-летняя Эвелина Бледанс призналась, что для похудения использует таблетки. После этого на нее в Сети посыпалась критика.
Теперь телеведущая ответила на нее. Она опубликовала в социальной сети смелое фото в нежном кружевном белье и рассказала, что именно помогает ей поддерживать себя в идеальной форме.
«Для меня это первый подобный опыт, поскольку я решила пойти на этот эксперимент, понимая, что нужно просто на время заглушить чувство голода. Мы все переедаем на стрессе, это факт. Я знаю многих людей с такими же проблемами. Вообще, если какие- то проблемы со здоровьем, нужно всегда консультироваться только с врачами. Я обожаю спорт и всегда им занималась, слежу за здоровьем, внешним видом и, конечно, за своим весом. И при этом я могу себя позволить и вкусняшки иногда. Еда должна быть правильной и вкусной и приносить удовольствие. Вот сегодня мой завтрак выглядит так: стакан воды, овсянка и фрукты, даже могу себе и кусочек шоколада позволить», — поделилась своим опытом Эвелина.
«Какая вы красивая. Обожаю вас. Счастья вам и вашему лапочке-сыночку», «Я в таких случаях говорю: "Завидуйте молча"», «Какая красота нереальная», «Такое ощущение, что вы про меня написали», «Прекрасное фото! И мир вокруг к вам хорошо относится в основном, а остальные пусть живут своей жизнью! Очень понравилось выражение "Лучше съесть лишний кусочек, чем есть друг друга". Спасибо!», — поддержали Бледанс подписчики.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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