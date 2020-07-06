Идеальная фигура и молодость: как выглядит певица Варвара через 20 лет после начала карьеры

30 июля 1973 год в семье московских инженеров родилась дочь Елена Тутанова, которую родные чаще звали Алёной. Музыкой она стала заниматься с 5 лет — дедушка сразу понял, что у внучки есть слух и отвел ее в музыкальную школу. Будучи ученицей старших классов девушка занималась в детском хореографическом кружке в родной Балашихе.

Однажды случай открыл перед ней двери на сцену. Проходя в ДК мимо одной из студий, где шла репетиция музыкального коллектива, Елена припала ухом к двери, та распахнулась, и девушка буквально ввалилась внутрь. Забавный случай заставил всех улыбнуться, а руководитель коллектива предложил ей спеть одну из популярных песен. Исполнение настолько понравилось членам группы, что девушку пригласили стать солисткой инди-рок ансамбля.

К выпускному классу будущая звезда уже решила, что не может быть и речи о поступлении в институт легкой промышленности, а ее путь — только в музыкальный вуз. К экзаменам опытная к тому времени вокалистка подготовила собственную программу и с легкостью прошла конкурс в 12 человек на место, став студенткой знаменитой Гнесинки (позже она окончила и ГИТИС).