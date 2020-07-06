Идеальная фигура и молодость: как выглядит певица Варвара через 20 лет после начала карьеры
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
30 июля 1973 год в семье московских инженеров родилась дочь Елена Тутанова, которую родные чаще звали Алёной. Музыкой она стала заниматься с 5 лет — дедушка сразу понял, что у внучки есть слух и отвел ее в музыкальную школу. Будучи ученицей старших классов девушка занималась в детском хореографическом кружке в родной Балашихе.
Однажды случай открыл перед ней двери на сцену. Проходя в ДК мимо одной из студий, где шла репетиция музыкального коллектива, Елена припала ухом к двери, та распахнулась, и девушка буквально ввалилась внутрь. Забавный случай заставил всех улыбнуться, а руководитель коллектива предложил ей спеть одну из популярных песен. Исполнение настолько понравилось членам группы, что девушку пригласили стать солисткой инди-рок ансамбля.
К выпускному классу будущая звезда уже решила, что не может быть и речи о поступлении в институт легкой промышленности, а ее путь — только в музыкальный вуз. К экзаменам опытная к тому времени вокалистка подготовила собственную программу и с легкостью прошла конкурс в 12 человек на место, став студенткой знаменитой Гнесинки (позже она окончила и ГИТИС).
Фото: Кадр видео
Еще в студенчестве Елена вышла замуж и родила сына, но семья вскоре развалилась и на плечи молодой матери (Варвара родила сына в 18 лет) легли заботы о ребенке. Для того, чтобы прокормить себя и сына Варвара пела в эстрадном ансамбле, по вечерам выступала в ресторанах. В прессе появлялись сведения, что начинающая артистка летала на гастроли в Эмираты, чтобы пополнить семейный бюджет, но вскоре вернулась на родину.
И здесь она уже сделала первые шаги на большую сцену. В начале 90-х Елена Тутанова, взяв псевдоним Варвара (в честь бабушки), стала работать бэк-вокалисткой у Льва Лещенко, которого считает своим учителем и наставником.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Поняв, что у нее есть талант и силы, Варвара вскоре начала сольную карьеру. В 2001 году сотрудничестве с молодыми авторами певица записала первый альбом. К тому времени артистка уже была замужем во второй раз за предпринимателем Михаилом Сусовым — первым вице-президентом МТС (он известен зрителям по участию в программе «Что? Где? Когда?») и у них родилась дочь, которую также назвали Варварой.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Карьера Варвары была стремительной. Высокая красавица (ее рост 180 см) и отличная вокалистка завоевала публику песнями с современно звучащими этническими мотивами. Имидж Варвары создали под стать ее репертуару. В молодости она часто появлялась на публике в экстравагантных костюмах, подчеркивающими ее красоту и сексуальность.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Варвара получает одну за одной премии (гран-при «Кинотавра» в спецпроекте «Кинодива», «Песня года» за сингл «Од-на» и другие) и записывает несколько альбомов: «Ближе», «Грезы», «Выше любви», «Легенды осени», «Лен», «Золотой лен».
Муж Елены-Варвары Михаил Сусов во всем помогал супруге и даже стал автором и идейным вдохновителем нескольких ее программ.
Много лет Варвара успешно гастролировала и выступала в престижных российских и международных музыкальных фестивалях. Но несколько лет назад Варвара ушла в тень. Нельзя сказать, что она совсем оставила работу. Она все также выступает на мероприятиях. Но теперь больше времени проводит с семьей.
В семье Сусовых четверо детей: старший сын Варвары от первого брака Ярослав (он уже несколько лет назад сделал свою красавицу-мать бабушкой), двое детей Михаила от первого брака — Василий и Сергей и общая дочь Варя.
Михаил и Варвара живут в загородном доме в 500 км от Москвы, у них большое хозяйство: куры, собаки, они сами делают заготовки на зиму и даже варят сыр.
Варвара в свои 46-ть выглядит отлично: она все так же молода (возраст выдают лишь небольшие морщинки), артистична и находится в прекрасной физической форме. Одним словом, за 20 лет, что прошли с начала карьеры, артистка не сильно изменилась.
В 2019 году Елена Сусова обрадовала фанатов тем, что готовит материал для нового альбома. Так что поклонники могут ждать триумфального возвращения своей любимицы (хотя по большому счету она и не пропадала).
О том, как со временем менялись судьбы и внешность знаменитостей, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram Варвары, Vitaly Fedorov, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Видео: Instagram Варвары, ТВЦ, ТВ-Центр
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