Идеальная фигура и красивое белье: Анастасия Макеева показала новое фото у моря

Многие поклонники артистки отметили, что тоже мечтают или уже живут на берегу моря. Досталась Макеевой и много комплиментов.

«За вами по красоте не угонишься»,

«Просто богиня»,

«Хорошо смотритесь и без моря»,

«Как всегда шикарна!!!», - похвалили подписчики.

А вы хотели бы жить у моря?