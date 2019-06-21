Идеальная фигура и красивое белье: Анастасия Макеева показала новое фото у моря

Страница 37-летней Анастасии Макеевой похожа на фотоальбом с шикарными снимками. Актриса публикует много фото, на которых она выглядит идеально – с укладкой и шикарным макияжем. Но не стесняется Анастасия показывать себя и в природной, натуральной красоте.
Одна из последних фотографий Макеевой вызвала восторг у поклонников. На снимке актриса позирует в шикарном белье и пеньюаре на берегу моря. Сейчас актриса отдыхает в Греции, но фотография была сделана раньше и в Израиле.
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Море!!!Как вы относитесь к морю?Есть выражение «лучше гор могут быть только горы» а вот море меня сводит с ума 🙈А море и горы -это просто моя вселенная.Я мечтаю и прошу у вселенной подарить мне шанс купить домик у моря в Греции😂😂😂😂😝Ну блин я кайфую от всего тут 😩хочу тут жить летом А вы где бы хотели жить? Фото @dmitriygreenph 🥰 Грим и волосы @nevo_tok 💋 Белье @estelle_adony 💋 Модель @makeevan 🤪 Нравится фото? #maryanmehlhorn #фотосьемка #белье #мысли #греция #хочудом #море #лето #макееваанастасия #maisonlejaby
«Море!!!Как вы относитесь к морю?Есть выражение «лучше гор могут быть только горы» а вот море меня сводит с ума. А море и горы -это просто моя вселенная.Я мечтаю и прошу у вселенной подарить мне шанс купить домик у моря в Греции. Ну блин я кайфую от всего тут. хочу тут жить летом», - написала Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Многие поклонники артистки отметили, что тоже мечтают или уже живут на берегу моря. Досталась Макеевой и много комплиментов.
«За вами по красоте не угонишься»,
«Просто богиня»,
«Хорошо смотритесь и без моря»,
«Как всегда шикарна!!!», - похвалили подписчики.
А вы хотели бы жить у моря?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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