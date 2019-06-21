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Идеальная фигура и красивое белье: Анастасия Макеева показала новое фото у моря

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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На берегу моря

Фото: Instagram
Снимком она поделилась в Instagram.

Страница 37-летней Анастасии Макеевой похожа на фотоальбом с шикарными снимками. Актриса публикует много фото, на которых она выглядит идеально – с укладкой и шикарным макияжем. Но не стесняется Анастасия показывать себя и в природной, натуральной красоте.

Анастасия Макеева в Греции с подругами

Одна из последних фотографий Макеевой вызвала восторг у поклонников. На снимке актриса позирует в шикарном белье и пеньюаре на берегу моря. Сейчас актриса отдыхает в Греции, но фотография была сделана раньше и в Израиле.

«Море!!!Как вы относитесь к морю?Есть выражение «лучше гор могут быть только горы» а вот море меня сводит с ума. А море и горы -это просто моя вселенная.Я мечтаю и прошу у вселенной подарить мне шанс купить домик у моря в Греции. Ну блин я кайфую от всего тут. хочу тут жить летом», - написала Анастасия (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Анастасия готовится к съемкам в белье

Многие поклонники артистки отметили, что тоже мечтают или уже живут на берегу моря. Досталась Макеевой и много комплиментов.

«За вами по красоте не угонишься»,

«Просто богиня»,

«Хорошо смотритесь и без моря»,

«Как всегда шикарна!!!», - похвалили подписчики.

А вы хотели бы жить у моря?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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