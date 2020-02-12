Идеальная фигура, бесконечные ноги: 51-летняя Дженнифер Энистон в смелых образах снялась для обложек глянца

Журналы Harper's BAZAAR и Interview сделали Энистон подарки в видео обложек. Причем на первом из них Энистон появилась уже в восьмой раз.

Для съемки стилисты подобрали Дженнифер смелые образы. Для журнала Interview она позировала в мини-шортах, высоких кожаных сапогах и косухе, а также в платье в греческом стиле. А на обложке Harper's BAZAAR звезда сериала «Друзья» появилась в элегантном платье с вырезами по бокам.

«Спасибо за такой сюрприз на день рождения. Я не знала, чем обернется этот день. Теперь чувствую себя гордой, что отмечаю день рождения на обложке издания. Спасибо, что поздравляете женщин в любом возрасте. 51 год — это забавно», — написала Энистон в Instagram.