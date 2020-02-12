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Идеальная фигура, бесконечные ноги: 51-летняя Дженнифер Энистон в смелых образах снялась для обложек глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Энистон

Фото: EAST NEWS

Журналы Harper's BAZAAR и Interview сделали звезде сериала «Друзья» оригинальные подарки на день рождения.

11 февраля Дженнифер Энистон отметила 51-й день рождения. Однако для нее возраст — это лишь цифра в паспорте. Актриса прекрасно выглядит, у нее идеальная фигура — и по красоте она даст фору многим голливудским артисткам.

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Журналы Harper's BAZAAR и Interview сделали Энистон подарки в видео обложек. Причем на первом из них Энистон появилась уже в восьмой раз.

Для съемки стилисты подобрали Дженнифер смелые образы. Для журнала Interview она позировала в мини-шортах, высоких кожаных сапогах и косухе, а также в платье в греческом стиле. А на обложке Harper's BAZAAR звезда сериала «Друзья» появилась в элегантном платье с вырезами по бокам.

«Спасибо за такой сюрприз на день рождения. Я не знала, чем обернется этот день. Теперь чувствую себя гордой, что отмечаю день рождения на обложке издания. Спасибо, что поздравляете женщин в любом возрасте. 51 год — это забавно», — написала Энистон в Instagram.

Harper's BAZAAR на своей странице в соцсети показал все 8 обложек с красоткой Джен.

Поздравили Дженнифер Энистон и подруги — коллеги по «Друзьям» Кортни Кокс и Лиза Кудроу. Кортни спародировала стиль Дженнифер — и на фото они получились как близнецы.

«Всегда была красивая, а становится еще красивее. С днем рождения, Дженнифер. Я люблю тебя», — подписала Лиза Кудроу фото молодой Энистон.

За свою карьеру Дженнифер снялась более чем в 200 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принес ставший культовым сериал «Друзья», а также фильмы «Цена измены», «Марли и я», «Притворись моей женой» и другие. Энистон — обладательница нескольких «Золотых глобусов» и других престижных кинонаград.

Фото: Instagram, East News, Getty Images

Видео: TheEllenShow

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