Идеальная фигура, бесконечные ноги: 51-летняя Дженнифер Энистон в смелых образах снялась для обложек глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EAST NEWS
11 февраля Дженнифер Энистон отметила 51-й день рождения. Однако для нее возраст — это лишь цифра в паспорте. Актриса прекрасно выглядит, у нее идеальная фигура — и по красоте она даст фору многим голливудским артисткам.
Журналы Harper's BAZAAR и Interview сделали Энистон подарки в видео обложек. Причем на первом из них Энистон появилась уже в восьмой раз.
Для съемки стилисты подобрали Дженнифер смелые образы. Для журнала Interview она позировала в мини-шортах, высоких кожаных сапогах и косухе, а также в платье в греческом стиле. А на обложке Harper's BAZAAR звезда сериала «Друзья» появилась в элегантном платье с вырезами по бокам.
«Спасибо за такой сюрприз на день рождения. Я не знала, чем обернется этот день. Теперь чувствую себя гордой, что отмечаю день рождения на обложке издания. Спасибо, что поздравляете женщин в любом возрасте. 51 год — это забавно», — написала Энистон в Instagram.
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Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age... turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. 🥰🥳
Harper's BAZAAR на своей странице в соцсети показал все 8 обложек с красоткой Джен.
Поздравили Дженнифер Энистон и подруги — коллеги по «Друзьям» Кортни Кокс и Лиза Кудроу. Кортни спародировала стиль Дженнифер — и на фото они получились как близнецы.
«Всегда была красивая, а становится еще красивее. С днем рождения, Дженнифер. Я люблю тебя», — подписала Лиза Кудроу фото молодой Энистон.
За свою карьеру Дженнифер снялась более чем в 200 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принес ставший культовым сериал «Друзья», а также фильмы «Цена измены», «Марли и я», «Притворись моей женой» и другие. Энистон — обладательница нескольких «Золотых глобусов» и других престижных кинонаград.
Фото: Instagram, East News, Getty Images
Видео: TheEllenShow
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