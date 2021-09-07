«А что у тебя еще в моем возрасте было?»: Ида Галич рассказала, как обидела отца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @galichida
Высокие доходы блогеров — ни для кого не секрет, но когда Ида только начинала свой путь в этом направлении, родители были категорически против и настаивали на том, чтобы дочь окончила Академию МВД. И даже, когда девушка начала зарабатывать первые небольшие деньги на Instagram, папа долго не мог смириться с выбором дочери. На слова Иды о заработке, он сказал: «Ну и что? У меня в этом возрасте уже ва с братом были». На что девушка в сердцах спросила: «А что у тебя еще в моем возрасте было?», — сказала она , но до сих пор часто с горечью вспоминает этот случай.
Напомним, что на 2020 год, по версии журнала Forbes, Ида Галич заняла третье место в рейтинге российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram.
Разговоры о том, что могут запретить использование российским пользователям Instagram или YouTube — не пугают Иду. Не страшит ее и возможное падение популярности: «Если такое произойдет, я смогу работать автором, сценаристом рекламных интеграций. У меня еще "продакшн" есть, который снимает клипы. Пойду учиться, наконец. Сейчас занимаюсь актерским мастерством, а так — занялась бы режиссурой. Но если и это не получится — устроюсь на работу», — рассмотрела все варианты Ида.
Фото и видео: Rambler, Instagram