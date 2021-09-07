«А что у тебя еще в моем возрасте было?»: Ида Галич рассказала, как обидела отца

Напомним, что на 2020 год, по версии журнала Forbes, Ида Галич заняла третье место в рейтинге российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram.

Разговоры о том, что могут запретить использование российским пользователям Instagram или YouTube — не пугают Иду. Не страшит ее и возможное падение популярности: «Если такое произойдет, я смогу работать автором, сценаристом рекламных интеграций. У меня еще "продакшн" есть, который снимает клипы. Пойду учиться, наконец. Сейчас занимаюсь актерским мастерством, а так — занялась бы режиссурой. Но если и это не получится — устроюсь на работу», — рассмотрела все варианты Ида.