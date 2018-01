31-летняя Кети Топурия и 38-летний Гуф намекнули на свой роман.

Светские сплетники обсуждают горячий роман Кети Топурии и Гуфа уже год, или даже дольше. Поговаривают, что певица развелась с мужем именно из-за новых отношений. Однако ни она, ни ее «новый возлюбленный» предпочитают никак не комментировать слухи.

В эти выходные в блогах артистов появились фотографии, которые явно были сделаны одновременно, в одном и том же месте. Совпадает буквально все: пейзаж за спиной, выражения лиц — если кадры совместить, получится идеальная романтическая фотография. «Love is in the air», — написал мужчина. «Puzzle ))», — прокомментировала его «половинка».

О том, что Кети и Гуф вместе отдыхают в Таиланде, поклонники догадались еще в начале января. Иногда в прямых эфирах своих Instagram парочка намекает на чувства, но пока официального подтверждения отношениям все-таки нет.

Будем следить за развитием событий!

Фото: instagram