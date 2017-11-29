«И пусть весь мир подождет»: Ольга Орлова продолжает будоражить поклонников откровенными фото
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Певица третью неделю отдыхает на Сейшельских островах, а это значит, что фото в купальниках в ее Instagram становится все больше и больше.
Как согреться в эти ненастные дни, когда то дождь, то снег, ни одного лучика солнца, а на дорогах жижа? Посмотреть Instagram Ольги Орловой! Там и солнце, и океан, и яркие краски, и, конечно, сама Ольга, демонстрирующая загорелое тело в стильных купальниках. Любуемся, и, как подписала один из снимков сама певица, пусть весь мир подождет!
Напомним, недавно на Сейшелах Ольга Орлова отметила сорокалетие и поделилась с подписчиками своим отношением к возрасту: «Когда мне было 20 лет, мне казалось что великовозрастные сорокалетние тетки живут воспоминаниями былого прошлого и готовятся к пенсии. Сегодня мне 40. Я живу ощущениями своего настоящего и готовлюсь познакомиться с жизнью, которая никогда не откроет определенные тайны двадцатилетним. Цените каждый миг своей жизни. Он никогда не повторится».
Фото: instagram