Певица третью неделю отдыхает на Сейшельских островах, а это значит, что фото в купальниках в ее Instagram становится все больше и больше.

Как согреться в эти ненастные дни, когда то дождь, то снег, ни одного лучика солнца, а на дорогах жижа? Посмотреть Instagram Ольги Орловой! Там и солнце, и океан, и яркие краски, и, конечно, сама Ольга, демонстрирующая загорелое тело в стильных купальниках. Любуемся, и, как подписала один из снимков сама певица, пусть весь мир подождет!