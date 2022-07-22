И она туда же: Чулпан Хаматова выставила на продажу московскую недвижимость за 130 млн рублей

О том, что актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в конце зимы, выставила на продажу московскую квартиру площадью 158 кв.м., расположенную в элитной пятиэтажке за баснословную сумму, стало известно благодаря журналисту Владимиру Якунину.

В интервью изданию SOLENKA.INFO он уточнил, что за сделку знаменитость надеется выручить около 130 миллионов рублей. Журналист также отметил, что у Хаматовой, которая на данный момент не имеет хороших контактов и проектов, есть дом в Латвии, который располагается в 80 км от Риги в экопоселении, где живут обеспеченные люди. Содержание такой роскошной недвижимости обходится недешево и, видимо, с помощью денег от продажи квартиры в Москве поможет знаменитости решить этот вопрос.

К тому же, по мнению журналиста, актриса успела наговорить столько всего, что ей и вовсе могут запретить въезд на территорию нашей страны. Поэтому и жилье здесь ей явно в ближайшее время не понадобится.