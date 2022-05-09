И он туда-же: внук Аллы Пугачевой решил запустить онлайн-курсы

Младший сын Кристины Орбакайте решил развивать новый бизнес. Дени Байсаров проанонсировал в своем микроблоге мастер-классы по живописи, пообещав научить рисовать всех желающих. Ранее предприимчивый внук Примадонны занимался организацией закрытых вечеринок, но, видимо, теперь это не в чести и звездный наследник переключился на что-то более творческое и вдохновляющее. О стоимости онлайн-курсов Дени предусмотрительно умолчал, отметив только, что число мест ограничено, поэтому мечтающим о живописи лучше поторопиться.

«С радостью предоставим вам все необходимое для создания экспрессивной работы. Краски, разбавители, кисти, палитры, холсты, текстурную пасту, скотч, карандаши и другие необходимые материалы», — пообещал будущим участникам курса внук Примадонны.