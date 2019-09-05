«И носочки как натянула!» Кристина Асмус впечатлила подписчиков идеальной стойкой на руках

«Нифига себе», «Уаууу!!!! Идеальная стойка! Восхищаюсь!», «И носочки как натянула!», «Мощно», «Слов нет, крутяк!!!», «Вот это да!», «Умничка», - написали Кристине в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

На вопрос, как ей удается проделывать такие трюки, Кристина ответила, что она мастер спорта по спортивной гимнастике.

Оставаться гибкой актрисе помогают постоянные физические нагрузки, тренировки и тотальный контроль веса. Ранее Асмус рассказывала, что не позволяет себе весить больше 48 килограммов. Все, что превышает эту отметку, - лишний для нее вес. Достигать желаемого ей помогает строгая диета. Часто она даже совсем не ест, но призывает не следовать своему примеру.