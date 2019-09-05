«И носочки как натянула!» Кристина Асмус впечатлила подписчиков идеальной стойкой на руках

31-летняя Кристина Асмус часто показывает подписчикам на что способно ее стройное и гибкое тело. То она на отдыхе «удерживает камни», стоя на руках, то демонстрирует гибкость в спортивном зале.
В очередной раз актриса впечатлила своих поклонников идеальной стойкой на руках с вытянутыми в струнку ногами.
«Нифига себе», «Уаууу!!!! Идеальная стойка! Восхищаюсь!», «И носочки как натянула!», «Мощно», «Слов нет, крутяк!!!», «Вот это да!», «Умничка», - написали Кристине в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
На вопрос, как ей удается проделывать такие трюки, Кристина ответила, что она мастер спорта по спортивной гимнастике.
Оставаться гибкой актрисе помогают постоянные физические нагрузки, тренировки и тотальный контроль веса. Ранее Асмус рассказывала, что не позволяет себе весить больше 48 килограммов. Все, что превышает эту отметку, - лишний для нее вес. Достигать желаемого ей помогает строгая диета. Часто она даже совсем не ест, но призывает не следовать своему примеру.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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