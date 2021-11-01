Гвоздикова объяснила, почему не возражает против любовниц 45-летнего сына в своем доме
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Наталья Гвоздикова рассказала в беседе с Лерой Кудрявцевой о том, что живет вместе с 45-летним сыном.
Она отметила, что, несмотря на то, что они живут вдвоем, на личной жизни сына это не отражается, и женщины у него есть:
«Невесты приходят к нам в дом. Но они тоже хитрят. Я уезжаю в командировку — в это время Федор Евгеньевич пользуется этим делом. Внуков хочу! Только я сразу сказала, что нянчиться я не выдержу. Но вот сказки читать — пожалуйста!» – заявила она.
Гвоздикова добавила, что чувствует себя очень одиноко после смерти мужа, который скончался от рака в 2012 году, и присутствие сына скрашивает это состояние. Ранее она заявила, что считает любовницу ее супруга, с которой у него был роман на протяжении нескольких лет, виноватой в его смерти, и которая родила ему двоих детей.
«Это было все очень больно… Она его просто преследовала, она нас преследовала… Эту женщину я презираю!», - заявила Гвоздикова.