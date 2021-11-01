Гвоздикова объяснила, почему не возражает против любовниц 45-летнего сына в своем доме

Наталья Гвоздикова рассказала в беседе с Лерой Кудрявцевой о том, что живет вместе с 45-летним сыном.

Она отметила, что, несмотря на то, что они живут вдвоем, на личной жизни сына это не отражается, и женщины у него есть:

«Невесты приходят к нам в дом. Но они тоже хитрят. Я уезжаю в командировку — в это время Федор Евгеньевич пользуется этим делом. Внуков хочу! Только я сразу сказала, что нянчиться я не выдержу. Но вот сказки читать — пожалуйста!» – заявила она.