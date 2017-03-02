Гвинет Пэлтроу скрывает помолвку с бойфрендом
Согласно информации иностранных СМИ, 46-летний режиссер и продюсер Брэд Фэлчак и 45-летняя актриса Гвинет Пэлтроу скоро станут мужем и женой. Пара вместе уже три года, и на днях инсайдеры проговорились об их планах.
«Они оба знали, что это случится, но не придавали штампам особого значения: у обоих за плечами долгие браки. Они не торопились», — передает слова друзей пары таблоид Us Weekly. Однако решение уже принято: мужчина сделал своей возлюбленной официальное предложение, и она его приняла. Влюбленные поучаствовали в специальной фотосессии для сайта Goop, который ведет Пэлтроу, и в ближайшее время она озвучит радостную новость.
Ни актриса, ни ее бойфренд пока не прокомментировали эти слухи. На страницах вышеназванного издания публикуются как факты, так и непроверенная информация, так что на 100% верить этим слухам нельзя.
До встречи с нынешним избранником, Гвинет Пэлтроу была замужем за музыкантом Крисом Мартином, они расстались в марте 2014 года после 11 лет брака и окончательно оформили развод в мае 2016-го. Пара воспитывает общих детей — 13-летнюю Эпл и 11-летнего Мозеса.
С Брэдом Фэлчаком актриса встретились на съемках в конце 2014 года. Пара сообщила о своем романе в 2015-м.
А как считаете вы, поженятся ли они в ближайшее время?
Фото: globallookpress, instagram