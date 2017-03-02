СМИ рассказали о тайных планах 45-летней Гвинет Пэлтроу.

Согласно информации иностранных СМИ, 46-летний режиссер и продюсер Брэд Фэлчак и 45-летняя актриса Гвинет Пэлтроу скоро станут мужем и женой. Пара вместе уже три года, и на днях инсайдеры проговорились об их планах.

«Они оба знали, что это случится, но не придавали штампам особого значения: у обоих за плечами долгие браки. Они не торопились», — передает слова друзей пары таблоид Us Weekly. Однако решение уже принято: мужчина сделал своей возлюбленной официальное предложение, и она его приняла. Влюбленные поучаствовали в специальной фотосессии для сайта Goop, который ведет Пэлтроу, и в ближайшее время она озвучит радостную новость.