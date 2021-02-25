Гвинет Пэлтроу призвали к ответственности за сомнительные способы лечения коронавируса

Гвинет Пэлтроу, которая зимой переболела коронавирусом и решила поделиться с подписчиками собственными методами лечения, раскритиковали за то, что она советует непроверенным способы лечения инфекции.

Так, актриса выложила рекомендации на собственном портале ЗОЖ-компании Goop, как избавиться от повышенной утомляемости после болезни и вернуться к привычному образу жизни.

На это сразу отреагировала Национальная служба здравоохранения Англии и попросила не распространять дезинформацию.

В частности, Пэлтроу порекомендовала так называемую «интуитивную диету», которая заключается в отказе от углеводов, сахара и алкоголя, а употреблять стоит продукты растительного происхождения и периодически голодать.

Помимо этого, актриса предложила инфракрасную сауну, коктейли на травах от ее собственного бренда и разного рода пищевые добавки и пищевые добавки с селеном и цинком.

Врачи подобные методы назвали сомнительными, и призвали граждан воздержаться от подобного лечения и профилактики

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