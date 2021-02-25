Гвинет Пэлтроу призвали к ответственности за сомнительные способы лечения коронавируса
Фото: www.instagram.com/gwynethpaltrow/
Гвинет Пэлтроу, которая зимой переболела коронавирусом и решила поделиться с подписчиками собственными методами лечения, раскритиковали за то, что она советует непроверенным способы лечения инфекции.
Так, актриса выложила рекомендации на собственном портале ЗОЖ-компании Goop, как избавиться от повышенной утомляемости после болезни и вернуться к привычному образу жизни.
На это сразу отреагировала Национальная служба здравоохранения Англии и попросила не распространять дезинформацию.
В частности, Пэлтроу порекомендовала так называемую «интуитивную диету», которая заключается в отказе от углеводов, сахара и алкоголя, а употреблять стоит продукты растительного происхождения и периодически голодать.
Помимо этого, актриса предложила инфракрасную сауну, коктейли на травах от ее собственного бренда и разного рода пищевые добавки и пищевые добавки с селеном и цинком.
Врачи подобные методы назвали сомнительными, и призвали граждан воздержаться от подобного лечения и профилактики
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!