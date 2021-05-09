Гвинет Пэлтроу заявила, что во время карантина подсела на крепкие напитки
Фото: picture-alliance.com
Как уточнил актриса, она «баловалась» несколькими напитками. 48-летняя артистка в основном пила напиток из виски с кленовым сиропом, лимонным соком и киноа, который назвала в честь своего деда Buster Paltrow («Бастер Пэлтроу»). «Я пила семь вечеров в неделю, варила макароны и ела хлеб. Полностью сошла с рельсов», - отметила знаменитость.
При этом Гвинет добавила, что никогда не пьянела, а пила спиртное только из-за того, что ей нравится вкус напитка. За карантин ей не удалось избавиться от курения.
Актриса известна как сторонница здорового образа жизни. Она встает в 4.30 и занимается йогой. До карантина Пэлтроу питалась исключительно здоровой пищей: никакого фастфуда, мучного, жирного и жаренного. В 2008 году Гвинет запустила веб-сайт, на котором пропагандирует здоровый образ жизни. На нем она делится своими взглядами на то, как улучшить качество жизни. Напомним, что Пэлтроу состоит в счастливом браке с певцом Крисом Мартином, воспитывает двоих детей, Эппл и Моисея.
Фото: picture-alliance.com
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