Гвинет Пэлтроу заявила, что во время карантина подсела на крепкие напитки

При этом Гвинет добавила, что никогда не пьянела, а пила спиртное только из-за того, что ей нравится вкус напитка. За карантин ей не удалось избавиться от курения.

Актриса известна как сторонница здорового образа жизни. Она встает в 4.30 и занимается йогой. До карантина Пэлтроу питалась исключительно здоровой пищей: никакого фастфуда, мучного, жирного и жаренного. В 2008 году Гвинет запустила веб-сайт, на котором пропагандирует здоровый образ жизни. На нем она делится своими взглядами на то, как улучшить качество жизни. Напомним, что Пэлтроу состоит в счастливом браке с певцом Крисом Мартином, воспитывает двоих детей, Эппл и Моисея.