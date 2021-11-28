Лариса Гузеева и другие звезды трогательно поздравили матерей с праздником

«День Матери. В моей жизни была одна абсолютная и безусловная любовь. Не надо было заслуживать эту любовь и стараться быть лучшей версией себя — чтобы не разлюбили. Мне эта любовь упала с неба — просто так, ни за что. Спасибо, Господи!» — подписала фото Лариса.

Мать артистки ушла из жизни в 2018 году в возрасте 80 лет. Всю свою жизнь Альбина Андреевна проработала учителем истории в сельской школе и была в теплых отношениях со своей единственной дочерью. Лариса Гузеева никогда не знала своего отца, была близка с матерью и отчимом Виктором, который и заменил ей папу.

Татьяна Навка тоже поздравила свою маму Раису, опубликовав совместное фото с ней и своей сестрой.