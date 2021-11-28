Лариса Гузеева и другие звезды трогательно поздравили матерей с праздником
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Фото: @ larisa_guzeeva/Instagram
Актриса Лариса Гузеева поделилась воспоминаниями о главной женщине в своей жизни. Ведущая шоу «Давай поженимся» на Первом канале поделилась трогательным детским фото своей матери Альбины, на котором та позирует в белом платье с пышным бантом на голове.
Фото: @ larisa_guzeeva/Instagram
«День Матери. В моей жизни была одна абсолютная и безусловная любовь. Не надо было заслуживать эту любовь и стараться быть лучшей версией себя — чтобы не разлюбили. Мне эта любовь упала с неба — просто так, ни за что. Спасибо, Господи!» — подписала фото Лариса.
Мать артистки ушла из жизни в 2018 году в возрасте 80 лет. Всю свою жизнь Альбина Андреевна проработала учителем истории в сельской школе и была в теплых отношениях со своей единственной дочерью. Лариса Гузеева никогда не знала своего отца, была близка с матерью и отчимом Виктором, который и заменил ей папу.
Татьяна Навка тоже поздравила свою маму Раису, опубликовав совместное фото с ней и своей сестрой.
Фото: @tatiana_navka/Instagram
«Мама... Одно слово, но целая Вселенная! Берегите, любите и цените своих дорогих и единственных! Любим тебя сильно!!!» — подписала снимок фигуристка.
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала молодую маму Викторию и порассуждала о трудностях роли матери. «Мамы разные нужны. Мамы всякие важны».
Фото: @kostenko.94/Instagram
«К третьему малышу я приняла один факт - невозможно все успеть. Даже если у тебя нет детей. Невозможно все уметь. Даже если ты в чем-то талантлив. Я поняла, что главное - быть любящей мамой. Вы можете не уметь обучать ребенка дошкольной программе (простительно, есть же специалисты), но при этом быть офигенной, простите за сленг, мамой», — написала модель и мать троих детей.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press