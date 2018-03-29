Густые усы и шевелюра: Николаев показал архивное фото c Пресняковым из «ревущих 80-х»

Владимиру Преснякову — 50! Разумеется, в свой день рождения певец собирается дать грандиозный вечерний концерт, ну а пока знаменитые приятели поздравляют его в соцсетях. Игорь Николаев опубликовал ретро-фото из 80-х, на котором он позирует с юбиляром, а также с Владимиром Кузьминым и юмористом Феликсом Дадаевым.
«Вот таким составом мы колесили по стадионам Донбасса в ревущие 80-е прошлого века!.. Как вчера!» — так подписал снимок Николаев.
Другие друзья и, конечно, близкие присоединились к поздравлениям Владимиру, выложив забавные архивные фото, и некоторые из них — даже из детства.
В кромешной тьме фатальных настроений, . Когда любая радость в меньшинстве, . «Полтинник» отмечает русский гений, . Обычный гений, что живёт в Москве. . Сегодня день, который есть и будет, . Весенним днём из тысячи минут. . Спасибо, Боже, что такие люди . Рождаются и до сих пор живут! . Сегодня у Владимира Преснякова День Рождения! 50 лет! Юбилей! Вова, друг мой дорогой, поздравляю тебя от всей души! Очень рад и горд, что мы друзья! Рад и горд, что на земле существует такой человек - добрый, светлый и отзывчивый, вопреки законам устройства современной жизни. Вопреки нынешним законам выживания. Желаю здоровья и благополучия тебе, твоим родным и близким! Новых идей и начинаний! Творческих побед и приобретений!
Сегодня у нас большой день! Большой праздник! Такой же большой, как твое большое доброе сердце ❤️. Такой же большой , как твой безусловный талант🎤🎧🎼🎹, как моя любовь к тебе и , как наша любовь к сыну❤️. Я желаю тебе здоровья, чтобы все приносило тебе радость , чтоб ты чувствовал , что счастлив и любим! Я желаю тебе также растворяться в музыке и в аплодисментах твоих многолетних и верных поклонников и пусть появляются новые😊. Все , что ты делаешь очень нужно и важно! С днём рождения, моя любовь💋, мой Вова❤️ @presnyakovvladimir И спасибо родителям ❤️❤️
Passion.ru также присоединяется к поздравлениям Владимира Преснякова!
Фото: Instagram