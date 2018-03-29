Густые усы и шевелюра: Николаев показал архивное фото c Пресняковым из «ревущих 80-х»

Владимиру Преснякову — 50! Разумеется, в свой день рождения певец собирается дать грандиозный вечерний концерт, ну а пока знаменитые приятели поздравляют его в соцсетях. Игорь Николаев опубликовал ретро-фото из 80-х, на котором он позирует с юбиляром, а также с Владимиром Кузьминым и юмористом Феликсом Дадаевым.