Густая шевелюра, «красные» усы: муж Валерии показал, как выглядел в юности

«Лет 20», «Горский красавчик», «Фото до нашей эры», «Ну красавчик. Чего тут скажешь?», «18», «Не могу сказать сколько лет на этой фотографии, но сейчас вы выглядите гораздо моложе», «25», «А почему вы в юности, в 30 лет, в 35, выглядите лет на 15 старше, а сейчас лет на 10 моложе?», «16. На паспорт», «Вылитый Мимино», «Ужас просто, бееее... Не люблю этот возраст у мужчин», «Я ас таким помню», — посыпались варианты ответов в комментариях.

Иосиф ни один из ответов не прокомментировал.

А как вам кажется, сколько лет Иосифу на фото? Напишите в комментариях.