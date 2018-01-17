Нюша показала фото в купальнике и пожаловалась на солнечный ожог.

Часто отдыхающим кажется, что зимнее солнце — не такое агрессивное, как летнее. Но о защите все же не стоит забывать. Певица Нюша, немного расслабившись, стала жертвой коварной стихии. «Гуру загара немного подгорел. Не ожидала я такого непредсказуемого солнышка))) А еще... я влюблена в это кресло, смотрю на него — глаза радуются))) Цветотерапия», — поделилась она.

На фото певица уютно устроилась в кресле в красивой позе. Ее откровенный купальник не скрывает слегка покрасневшей кожи, а темные очки — игривого настроения.