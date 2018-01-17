«Гуру загара» Нюша пострадала на отдыхе и эротично пожаловалась на результат
1/10
Нюша показала фото в купальнике и пожаловалась на солнечный ожог.
Часто отдыхающим кажется, что зимнее солнце — не такое агрессивное, как летнее. Но о защите все же не стоит забывать. Певица Нюша, немного расслабившись, стала жертвой коварной стихии. «Гуру загара немного подгорел. Не ожидала я такого непредсказуемого солнышка))) А еще... я влюблена в это кресло, смотрю на него — глаза радуются))) Цветотерапия», — поделилась она.
На фото певица уютно устроилась в кресле в красивой позе. Ее откровенный купальник не скрывает слегка покрасневшей кожи, а темные очки — игривого настроения.
«Алое вера поможет», «Ты сама наше солнышко», «Красотка», «Сексуальная девочка», «Великолепная фигура) результаты трудов налицо», «Повезло, солнце, рай, пляж, с любимыми людьми... немножко завидую», «Такое чувство, что беременная, на маленьком сроке)))», — обсуждают снимок подписчики.
Фото: instagram