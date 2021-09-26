Гулькина ответила на оправдания Пугачевой на фоне конфликта: «Никто никогда не помог»

Алла Борисовна не стала молчать и ответила на выпадки коллеги: «Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я была известная и любимая всеми певица! Нет, это смешно!»

Но мнение Гулькиной по поводу жесткого отношения известных людей к артистам разделили некоторые представители музыкальной индустрии. «Один известный человек позвонил мне и сказал, что о таких вещах знают все, но не все об этом говорят, потому что боятся, что их будут гнобить и закрывать. Но я же не говорю, что именно мне перекрывали кислород, я только делюсь тем, что слышу. Многие поблагодарили меня за правду», — рассказала артистка в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья!» — ответила Пугачева в своем Instagram.

Экс-солистку группы «Мираж» удивила реакция Примадонны. Наталия уверена, что Алла Борисовна не из тех, кто оправдывается в социальных сетях. Поэтому, возможно, есть за что.

Наталия не готова отказываться от своих слов и готова, в случае чего, ответить за них. «А что я видела хорошего с той стороны? Никто никогда не помог, не протянул руку помощи, не предложил поучаствовать ни в одном концерте. Я все время стараюсь своими силами двигаться. Как могу, так и держусь на плаву. Ну что ж, закроют — значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я ничего не теряю абсолютно. Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные...»