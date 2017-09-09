Рэпер опубликовал в Instagram теплый поздравительный пост, посвященный певице

Слухи о романе солистки группы A’Studio Кети Топурия и Алексея Долматова (известного как Гуф) появились в прессе еще зимой этого года. Недавно Кети подлила масла в огонь, заявив о разрыве с супругом — бизнесменом Львом Гейхманом.

Несколько часов назад в блоге рэпера появилось совместное фото двух артистов, которое Гуф сопроводил теплой подписью: «Ма, я тебя поздравляю!!! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души!!»

Публикация от @therealguf Сен 9 2017 в 1:30 PDT

Фанаты рэпера в комментариях поздравили солистку популярной музыкальной группы, попутно отметив, что молодые люди хорошо смотрятся вместе: «ОтличнАя пара!», «оба очень красивые 👍🏻👍🏻👍🏻😘😘», «Она свободна,ты свободен)) Она лучшая,ты лучший))) И внешне идеальные))))», «Молодые, красивые и талантливые !!!! Классные , одним словом, оба!!!!!», «Ребята смотритесь безупречно», «У вас служебный роман был?», «Классная пара получилась бы)». Стоит отметить, что музыканты отрицают подобные домыслы, уверяя, что их объединяют исключительно дружеские отношения.

Напомним, Гуф был женат на Айзе Долматовой. В 2010 году у супругов родился сын Сэм. Сейчас все свободное время рэпер предпочитает проводить с наследником. Кети Топурия от брака со Львом Гейхманом воспитывает двухгодовалую дочь Оливию.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)