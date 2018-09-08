Гуф нежно поздравил Кети Топурию с днем рождения

Романтические отношения между Гуфом (Алексеем Долматовым) и Кети Топурией завязались больше года назад, когда певица еще была замужем за отцом своей дочери Оливии Львом Гейхманом. Пара длительное время не комментировала роман, однако сейчас все чаще в блогах появляются их совместные фото и признания в любви. Сегодня солистке группы A’Studio исполняется 32 года, и в честь дня рождения певицы Гуф опубликовал нежный снимок с подписью: «С днём рождения!!! Я тебя очень люблю!🖤».