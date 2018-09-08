Гуф нежно поздравил Кети Топурию с днем рождения

Романтические отношения между Гуфом (Алексеем Долматовым) и Кети Топурией завязались больше года назад, когда певица еще была замужем за отцом своей дочери Оливии Львом Гейхманом. Пара длительное время не комментировала роман, однако сейчас все чаще в блогах появляются их совместные фото и признания в любви. Сегодня солистке группы A’Studio исполняется 32 года, и в честь дня рождения певицы Гуф опубликовал нежный снимок с подписью: «С днём рождения!!! Я тебя очень люблю!🖤».
Стоит отметить, что на днях за кулисами международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Кети впервые прокомментировала журналистам свой роман со скандально известным рэпером. На вопрос, почему Гуф не приехал в Сочи поддержать любимую, Кети ответила: «Леша, конечно, не любит такие публичные мероприятия. Я его уговаривала, но он говорит: «Нет. Я останусь дома»».
Фото: instagram