Губерниев ответил на провокацию Бузовой: ведущая напомнила о старом конфликте, надев «говорящую» майку
Выход Ольги попал в объективы камер и не остался не замеченным Губерниевым. Ответ комментатора не заставил себя долго ждать. В Telegram-канале Дмитрий задал вопрос своим подписчикам, иронично подколов ведущую.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86/Instagram
«Я так и не понял, перестала или не перестала?» — написал ведущий «Матч ТВ».
Губерниев отметил, что Ольга пытается хайпиться на всем, что связано с ее именем, и не упускает возможности напомнить зрителям о конфликте, который уже все забыли.
«Когда других поводов нет, можно и о старом напомнить. Бузова прилетела в Сочи на один день. Надо успеть все. Поэтому на репетицию пришла в футболке «Где мой коньяк?». А поет с Биланом в микрофон «Пьяную любовь». Вот так совпадение», — подметил Дмитрий.
Фото и видео: Instagram
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