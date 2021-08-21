Губерниев ответил на провокацию Бузовой: ведущая напомнила о старом конфликте, надев «говорящую» майку

Губерниев отметил, что Ольга пытается хайпиться на всем, что связано с ее именем, и не упускает возможности напомнить зрителям о конфликте, который уже все забыли.

«Когда других поводов нет, можно и о старом напомнить. Бузова прилетела в Сочи на один день. Надо успеть все. Поэтому на репетицию пришла в футболке «Где мой коньяк?». А поет с Биланом в микрофон «Пьяную любовь». Вот так совпадение», — подметил Дмитрий.