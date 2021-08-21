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Губерниев ответил на провокацию Бузовой: ведущая напомнила о старом конфликте, надев «говорящую» майку

В июне в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез своими высказывании о якобы пристрастии звезды к спиртным напиткам. С тех пор между знаменитостями не утихают выпады в адрес друг друга. На днях певица появилась на репетиции «Новой волны» в футболке с надписью «Где мой коньяк?».
Губерниев ответил на провокацию Бузовой: ведущая напомнила о старом конфликте, надев «говорящую» майку

Выход Ольги попал в объективы камер и не остался не замеченным Губерниевым. Ответ комментатора не заставил себя долго ждать. В Telegram-канале Дмитрий задал вопрос своим подписчикам, иронично подколов ведущую.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: @buzova86/Instagram

«Я так и не понял, перестала или не перестала?» — написал ведущий «Матч ТВ».

Ольга Бузова плачет из-за Дмитрия Губерниева в эфире «Матч ТВ»

Губерниев отметил, что Ольга пытается хайпиться на всем, что связано с ее именем, и не упускает возможности напомнить зрителям о конфликте, который уже все забыли.

«Когда других поводов нет, можно и о старом напомнить. Бузова прилетела в Сочи на один день. Надо успеть все. Поэтому на репетицию пришла в футболке «Где мой коньяк?». А поет с Биланом в микрофон «Пьяную любовь». Вот так совпадение», — подметил Дмитрий.

Фото и видео: Instagram

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