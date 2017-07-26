Видеоролик поздравления нынешней жены бывшего мужа певица выложила в Instagram

Некоторое время назад Юлия Проскурякова выпустила песню «Я мать!», которая быстро завоевала признание публики. Более того, в Сети начался флешмоб: поклонники певицы снимают свои танцы под эту песню и выкладывают в блогах. Наташа Королева также приняла участие в этом флешмобе, опубликовав свой смелый танец в Instagram.

«Эта песня сделала мой прекрасный вечер в кругу друзей!!!Спасибо @uliaveronika @maxgalkinru@elenaesenina за отличное наше настроение ,как мы знаем,нам "песня строить и жить помогает"!!!Поздравляю Юляшу @uliaveronika с Днюхой !!!!» — подписала видеоролик Наташа.

Поклонники Королевой восхитились непосредственностью и задором кумира: «Восхищаюсь. Такая крутая и непосредственная. Беру пример!!! Браво», «Натулечка! Супер! Киевляночка зажигает! Покажи этим бледным поганкам,как надо ;-) ! Умничка! Респект и уважуха! Привет из Киева ;-) !!!», «Вот именно за её естественность и любим уже больше 25 лет!», «На Наталку всегда приятно смотреть- позитивная, веселая, красивая и талантливая...», «Заводная ты, с тобой не соскучишься!»

Напомним, Наташа Королева была замужем за Игорем Николаевым с 1992 по 2001 году. В 2003 году певица вышла замуж за Сергея Глушко. А Игорь Николаев женат на Юлии Проскуряковой с 2010 года.