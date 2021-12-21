Грянули перемены: Навка рассказала о том, как карантин повлиял на их отношения с Песковым

54-летний пресс-секретарь Президента РФ и 46-летняя фигуристка счастливо живут в браке уже около шести лет. Супруги являются частными гостями светских мероприятий, на которых без устали позируют перед объективами фотокамер, демонстрируя семейную идиллию, которую не смог нарушать даже вынужденный карантин.

Татьяна Навка рассказала, что несмотря на то, что большое количество супружеских пар не смогли пройти данное «испытание», на их семейную жизнь оно не повлияло, а даже наоборот— укрепило союз. «Наша семья была счастлива и тогда. Я знаю многие пары, которые распались в карантин. Просто люди обнаружили, что они слишком разные. Вы, наверное, слышали, что были и случаи разводов… Но в нашем случае произошло как раз объединение. Нам было весело и хорошо сидеть дома, мы много гуляли, готовили, занимались хозяйством, смотрели фильмы, читали, играли, веселились», — рассказывает фигуристка журналу «7Дней»

Как она рассказала, Дмитрий Сергеевич даже стал пораньше возвращаться с работы, а командировкам по выходным предпочитал кулинарные эксперименты в кругу семьи. «У нас все в семье готовили с большой страстью. Я вспомнила былые времена, открывала новые рецепты, доставала кулинарные книжки и каждый вечер удивляла семью новыми блюдами», — поделилась семейным хобби Навка.

За время совместной жизни у Пескова и Навки на свет появилась единственная общая дочь Надя, она также, как и ее звездная мама увлекается фигурным катанием, и часто участвует в соревнованиях.