«Грустный праздник»: в Сети появилось новое архивное фото Жанны Фриске

Восьмого июля российской певице, солистке группы «Блестящие», актрисе и телеведущей Жанне Фриске могло бы исполниться 44 года. Но Жанны не стало три года назад: она умерла от рака головного мозга. Ольга Орлова, которая была с Жанной до самого конца, поделилась с подписчиками в Instagram совместной фотографией со звездой.