«Грустный праздник»: в Сети появилось новое архивное фото Жанны Фриске

Восьмого июля российской певице, солистке группы «Блестящие», актрисе и телеведущей Жанне Фриске могло бы исполниться 44 года. Но Жанны не стало три года назад: она умерла от рака головного мозга. Ольга Орлова, которая была с Жанной до самого конца, поделилась с подписчиками в Instagram совместной фотографией со звездой.
Свой пост артистка подписала лишь эмодзи в виде разбитого сердца и хэштегом #деньрождениягрустныйпраздник.
Фолловеры Орловой, разумеется, почтили память Фриске: «Навсегда в наших сердцах», «Всегда с нами, Жанночка», «Наше яркое солнце», «Какие красивые вдвоем», «Так тоскливо! И очень трогательно! Почему такие люди уходят?», «Любим и помним», «Наша Звездочка», «Она была потрясающей», «Не верится до сих пор».
Фото: Alexander Keltik, Nadezhda Lebedeva, Ekaterina Hmyrova, Gennadii Sergeev / Global Look Press, Instagram