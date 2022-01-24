Группа Reflex требует миллион рублей с баскетбольной ассоциации за свой суперхит

Вячеслав Тюрин, автор трека «Нон-Стоп» и продюсер коллектива Reflex, счел, что МБА не имели права использовать музыку из композиции для записи кавера. Он обратился к юристу Роману Лялину, потребовав компенсацию в 1 миллион 66 тысяч рублей.

С 2016 года единственной солисткой группы Reflex остается Ирина Нельсон. В начале 2022 года вместе с дуэтом Баюн & Богдан она выпустила новую композицию «Потерянный рай».

Новые треки Reflex уже давно не попадали в чарты радиостанций и не получали престижных музыкальных наград. В последний раз группа стала лауреатом 18-й ежегодной премии «Золотой граммофон» в 2013 году.